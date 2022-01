In der grünen Wirtschaft ragte im vergangenen Jahrzehnt vor allem die Verwendung von Silber in der Photovoltaik heraus, berichtet Kitco News dazu. Die Zahl der Photovoltaikinstallationen sei in den letzten zehn Jahren stark gestiegen von 16 GW im Jahr 2010 auf 158 GW im vergangenen Jahr.

Die Analysten von Metals Focus schreiben in einem neuen Bericht, dass Silber in der „grünen Revolution“ eine entscheidende Rolle spielen wird. Bereits jetzt habe die steigende Nachfrage zu einem Defizit im Markt für physisches Silber geführt und es bestehe eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich daraus ein strukturelles Defizit entwickeln werde, hieß es weiter.

Laut Metals Focus resultiert ein großer Teil dieses Wachstums aus dem Bestreben, CO2-Emissionen zu reduzieren. Trotz einer deutlichen Reduzierung der für jede Solarzelle verwendeten Menge Silber sei die Silbernachfrage zwischen 2010 und 2021 so erheblich gestiegen.

Nach Schätzung der Experten enthielt ein gebräuchliche Solarzelle 2021 nur noch rund 20% der 2010 verwendeten Menge Silber. Trotzdem gehe man davon aus, dass die Silbernachfrage im Photovoltaiksektor von 5% der Gesamtsilbernachfrage im Jahr 2010 auf mehr als 10% im letzten Jahr angewachsen sei.

Ursprünglich war man bei Metals Focus davon ausgegangen, dass dies 2022 nur zu einem leichten Wachstum der Silberverwendung führen werde, doch würden jüngste Prognosen darauf hindeuten, dass die Installation von Photovoltaikanlagen deutlich stärker zunehmen werde, möglicherweise bis auf 200 GW.

Sollte dieses Szenario eintreten, so Metals Focus, werde die Nachfrage nach Silber aus dem Photovoltaiksektor 2022 um deutlich mehr als 10% zunehmen. Danach allerdings, glaubt man, werde die Endnutzungsnachfrage ein Plateau erreichen, da fortlaufende Reduzierungen der verwendeten Silbermenge das weiterhin hohe Volumen and Neuinstallationen und den Ersatz alter Solarzellen ausgleichen würden.

Silbernachfrage aus Automobilsektor dürfte dynamisch steigen

Im Gegensatz dazu, führten die Experten weiter aus, werde die Silbernachfrage aus dem Bereich der Automobilindustrie substanziell steigen, wobei ein großer Teil der Nachfrage aus der Erholung der Automobilproduktion nach Ende der Chipkriese stammen werde. Allerdings gehe man davon aus, dass die Gesamtsilbernachfrage erheblich stärker steigen wird als die reinen Automobilabsatzzahlen.

Ein Teil dieses großen Bedarfs sei auf Faktoren zurückzuführen, die nicht um Zusammenhang mit der „grünen Wirtschaft“ stünden wie der steigende Absatz komplexer Infotainment-Systeme oder vergleichsweise neuer Gegenstände wie Rückfahrkameras und Spurhalteassistenten. Allerdings würden Elektromobile wesentlich größere Mengen Silber benötigen als Automobile mit Verbrennungsmotoren, so Metals Focus.

Die Analysten schätzen, dass die Silbernachfrage aus dem Photovoltaiksektor derzeit ungefähr doppelt so hoch ist wie aus dem Bereich Automotive und dass die Silberverwendung in Elektromobilen rund 10% dazu beiträgt. Diese relative Bedeutung werde sich in den kommenden Jahren aber schnell verändern, da die Photovoltaik ein Plateau erreichen werde, während die Zahl batteriebetriebener Fahrzeuge explodieren dürfte, so Metals Focus.

Die Experten wären daher nicht überrascht, sollte die Silberverwendung in Elektromobilen im Automobilbereich in wenigen Jahren 20% zur Nachfrage beitragen und die Gesamtnachfrage aus dem Automobilsektor ein ähnliches Ausmaß erreichen wie der Photovoltaiksektor.

Allerdings bezieht sich diese Schätzung allein auf die Silberverwendung in Solarzellen und Automobilen. Zusätzlich wird das Edelmetall aber auch in Ladestationen für Elektromobile verwendet sowie in einigem Photovoltaikequipment. Abgesehen davon verwenden auch andere Segmente der Erneuerbaren Energien wie Wind- oder Gezeitenenergie Silber und auch in Atomstromanlagen wird es genutzt. Allerdings entsprechen all diese Bereiche zusammen laut den Analysten nur rund 10% der Photovoltaiknachfrage.

Zusammengefasst verbuchte laut Metals Focus allein Silber unter den wichtigsten Edelmetallen im vergangenen Jahr ein Defizit. Und die Analysten glauben, dass es dabei auch 2022 bleiben wird. Dass die „grüne Nachfrage“ nach Silber in den kommenden Jahren stark wachsen dürfte, setzt laut den Analysten nur auf den Trends in anderen Segmenten auf. Entsprechend erwartet Metals Focus, dass sich das Silberdefizit in den nächsten Jahren ausweiten wird.

Auf GOLDINVEST.de beobachten wir selbstverständlich auch einige unserer Ansicht nach vielversprechende Silberwerte, die möglicherweise von dieser Entwicklung profitieren könnten:

