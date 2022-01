First Republic FY EPS $7.68 Beats Consensus of $7.59 (PLX AI) – First Republic FY revenue USD 5,000 million vs. estimate USD 5,020 million.FY net interest income USD 4,100 millionFY net income USD 1,500 million vs. estimate USD 1,360 millionFY EPS USD 7.68 vs. estimate USD 7.59Loan originations … (PLX AI) – First Republic FY revenue USD 5,000 million vs. estimate USD 5,020 million.

FY net interest income USD 4,100 million

FY net income USD 1,500 million vs. estimate USD 1,360 million

FY EPS USD 7.68 vs. estimate USD 7.59

Loan originations totaled $64.8 billion, our best year ever, bank says

Tangible book value per share was $67.10, up 17.1% Wertpapier

First Republic Bank Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 14.01.2022, 13:02 | | 33 0 | 0 14.01.2022, 13:02 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer