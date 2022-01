Schon in 2021 war auch an den deutschen Börsen ein Trend zu bemerken, der weltweit zu beobachten war und offenbar auch in 2022 weiter anhalten wird – immer mehr Unternehmen zieht es an die Börsen.

So wagten allein in Deutschland im vergangenen Jahr 31 Unternehmen den Sprung an die Börse und auch für 2022 werden voraussichtlich zahlreiche Unternehmen diesem Beispiel folgen und den Gang auf das Börsenparkett antreten.