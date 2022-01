Wirft man einen Blick etwas weiter zurück, lässt sich seit Anfang 2001 eine klare Abwärtstendenz feststellen, diese reichte von 1.337 auf rund 900,00 US-Dollar für eine Feinunze Platin abwärts. Damit hat sich das Metall aber in einen wichtigen Unterstützungsbereich aus Ende 2020 begeben und versucht sich an dieser Stelle nun an einem Doppelboden. Sollte dieser mit einem Folgeanstieg bestätigt werden, könnten hieraus wieder vielversprechende Long-Positionen hervorgehen. Noch allerdings müssen sich Anleger auf ein derartiges Szenario etwas gedulden.

Auf Signale warten

Erste Anzeichen für ein aufkommendes Kaufsignal würden sich im vorliegenden Fall erst oberhalb der Kursmarke von mindestens 1.035 US-Dollar und somit über den EMA 50 ergeben. In einem derartigen Szenario könnte es anschließend in Richtung der Novemberhochs bei 1.104 US-Dollar raufgehen, ein weiteres potenzielles Ziel darüber läge sogar bei 1.146 US-Dollar für den Platin-Future. Kommt es allerdings zu einem Wochenschlusskurs unterhalb von 900,00 US-Dollar, würden fortgesetzte Abschläge auf 849,00 und darunter glatt 800,00 US-Dollar drohen.