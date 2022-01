Größtes Silberprojekt weltweit PEA mit ausgezeichneter Projektwirtschaftlichkeit! Top-Aktionäre, Klasse Vorkommen und viel Cash für die laufenden Arbeiten und die Machbarkeitsstudie. Aktie ist unterbewertet. Nach Veröffentlichung der aktualisierten Ressourcenschätzung beim Vorzeige-Silberprojekt Cordero, mit der man zu einem der größten Silberprojekte in der Entwicklungsphase weltweit aufsteigt, kommt Discovery Silver direkt mit der Sensationsnachricht um die Ecke. Die von vielen sehnlichst erwartete vorläufige wirtschaftliche Bewertung bescheinigt Cordero eine ausgezeichnete Projektwirtschaftlichkeit mit 1,2 Milliarden US-Dollar Kapitalwert nach Steuern, einem IRR von 38 % und nur zwei Jahren Amortisationszeit bereits im Base Case Szenario mit veranschlagten 22 USD pro Unze Silber und 1.600 USD pro Unze Gold. Steigende Edelmetallpreise im Upside Case Szenario sorgen zusätzlich für eine außergewöhnliche Hebelwirkung aufs Projekt. Ein Silberpreis von 27,50 USD pro Unze und ein Goldpreis von 1.880 USD pro Unze hätten einen NPV von 1,9 Milliarden USD, einen IRR nach Steuern von 55% und eine Amortisationszeit von 1,4 Jahre zur Folge. Damit ist Cordero ein groß angelegte, margenstarke Anlage mit langer Lebensdauer. 16 Jahre Minenleben mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 26 Mio. Unzen Silberäquivalent zu AISC von 12,35 US-Dollar pro Unze Silberäquivalent sind absolute Highlights. Ebenso bemerkenswert ist die geringe Kapitalintensität mit anfängliche Erschließungsinvestitionen in Höhe von 368 Millionen US-Dollar bedeuten ein attraktives NPV-Capex-Verhältnis von 3,2x. Diese herausragenden Kennzahlen der PEA werden durch einen Minenplan unterstützt, bei dem mehr als 99 % der Tonnen in der gemessenen und angezeigten Kategorie liegen, sowie durch ein einfaches und konventionelles Prozessdesign, das auf dem detaillierten metallurgischen Testprogramm basiert, das Anfang dieses Jahres abgeschlossen wurde. Dies verschafft Discovery Silver einen großen Vorsprung im Hinblick auf die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie für Cordero im Jahr 2022. Cordero steht eine sensationelle Zukunft bevor und wir warten schon ganz gespannt auf die die nächsten verheißungsvollen Unternehmensnachrichten. Auch auf der Kapitalseite steht man mit 70 Mio. CAD Cash sehr gut da! Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich. Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten. Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz. Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger Swiss Resource Capital AG NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1



