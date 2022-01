Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Qiagen (ISIN: NL0012169213) entwickelte sich in den vergangenen Monaten sehr schwach. Verzeichnete der DAX-Neuling noch am 26.11.21 bei 51,56 Euro ein Allzeithoch, so wurde er am 14.1.22 zeitweise um 20 Prozent tiefer bei 41,16 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 17.1.22 konnte sich die Aktie mit einem Kursplus von einem Prozent bei 42,42 Euro leicht erholen.

Da der zu den Corona-Profiteuren zählende Konzern auch nach der Pandemie zu den Gewinnern zählen sollte, hoben die Experten der DZ Bank das Kursziel für die Qiagen-Aktie auf 52 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die Qiagen-Aktie nach ihrem Absturz in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau vom 5.1.22 bei 46 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.