Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse hat sich bei der Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) der Abwärtstrend bestätigt. Hier die Analyse:

„Rückblick: Nach einer steilen Rally erreichte die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero am 05. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 145,40 EUR. Anschließend bewegte sie sich lange in einem symmetrischen Dreieck seitwärts. Am 06. Dezember 2021 fiel der Wert erstmals aus diesem Dreieck nach unten raus, seit 13. Dezember notiert er konstant unter diesem Dreieck. In den letzten Tagen stand die Aktie deutlich unter Druck, am Freitag durchbrach sie die Unterstützung bei 81,62 EUR.