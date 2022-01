STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Bonuszertifikat auf Daimler gefragt



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA9SCD)

Der bereits in der Vorwoche rege gehandelte Call-Optionsschein auf Microsoft ist zum Wochenauftakt erneut der meistgehandelte Optionsschein an der Euwax. Die Stuttgarter Derivateanleger verkaufen diesen heute überwiegend. Nächsten Dienstag wird Microsoft schließlich frische Zahlen vorlegen. Im Vorfeld erwarten die Analysten einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,31 US-Dollar. Bis zum Mittag notiert die Microsoft-Aktie 0,4% fester bei 271,90 Euro. 2. Call-Optionsschein auf AT&T (WKN SF1WDA)

In einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Telekommunikationskonzern AT&T liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders vor. AT&T wird am 26. Januar vor Börsenbeginn in den USA seinen Jahresabschluss für 2021 vorlegen. Heute notiert die Aktie mit 23,78 Euro nahezu unverändert. 3. Cap-Bonuszertifikat auf Daimler (WKN HB2F37)

Ein Cap-Bonuszertifikat auf Daimler kaufen die Anleger an der Euwax zum Wochenstart. Sofern die Daimler-Aktie während der Laufzeit des Cap-Bonuszertifikats nicht das Sicherheitslevel von 52,50 Euro berührt oder unterschreitet, erhalten die Anleger am 23.12.2022 80 Euro ausbezahlt. Aktuell notiert das Cap-Bonuszertifikat bei 71,86 Euro.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich zu Wochenbeginn mit einer Range von 50 bis -40 Punkten sehr schwankungsfreudig. Offensichtlich agieren die Stuttgarter Derivateanleger antizyklisch zur jeweiligen DAX-Entwicklung. Im bisherigen Handelsverlauf bewegte sich der deutsche Leitindex in einer engen Spanne von knapp 60 Punkten.

Börse Stuttgart auf YouTube

Alles, was da rund um Aktien & Co. an der Börse passiert, ist doch nur eine Spekulation von Reichen, die riskanter ist als Glücksspiel! Na, wer hat diesen Satz in der Familie oder im Freundeskreis auch schon oft gehört? Kolja alias Aktien mit Kopf und Richy schnappen sich die größten Vorurteile gegenüber Wertpapieren und widerlegen diese. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=cwQGBfoTcto

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)