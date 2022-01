Fazit

Ein guter Einstiegspunkt für ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX4Q81 bietet sich derzeit bei 1.300 US-Cents an, aus der technischen Auswertung geht anschließendes Aufwärtspotenzial zunächst an 1.415 und darüber an 1.473 US-Dollar hervor. Bei den Eckpunkten würde demnach dem Anleger eine Renditechance von 155 Prozent winken, entsprechend dürfte sich der Schein bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf ein Niveau bei 1,97 und 2,48 Euro entwickeln. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 1.280 US-Cents gemessen am Basiswert vorläufig nicht überschreiten, daraus leitet sich ein potenzieller Stopp im Schein von 0,78 Euro ab.