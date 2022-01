Vienna Airport Sees 2022 Outlook Lower Than Consensus Expectations (PLX AI) – Vienna Airport 2022 outlook 17 million passengers expected.Vienna Airport 2022 sees revenue about EUR 560 million, EBITDA at least EUR 172 million and net income at least EUR 20 millionAnalyst consensus for 2022 is revenue EUR 635 million … (PLX AI) – Vienna Airport 2022 outlook 17 million passengers expected.

Vienna Airport 2022 sees revenue about EUR 560 million, EBITDA at least EUR 172 million and net income at least EUR 20 million

Analyst consensus for 2022 is revenue EUR 635 million and EBITDA EUR 276 million

Says anticipate a significant upturn in passenger traffic beginning when the summer flight schedule takes effect at the end of March 2022 Wertpapier

