Mit den geldpolitischen Entscheidungen aus Tokio wird der Flickenteppich der Geldpolitik des Jahres 2022 noch bunter. Während es die US-Notenbank in den kommenden Wochen eilig haben dürfte, die Zinsen anzuheben und ihre Bilanz zu verkleinern, senkt Chinas Notenbank die Zinsen und Japan hält weiter an der ultralockeren Geldpolitik fest. Es besteht zwar Einigkeit darin, wie und wann die Wirtschaft geldpolitisch in Krisenzeiten unterstützt werden soll. Wie man aber aus dieser Schleife wieder herauskommen will, darüber herrscht Uneinigkeit.