Mit einem überschaubaren Plus von 0,3 Prozent startete der DAX gestern in die neue Handelswoche. Impulse von der Wall Street gab es gestern keine. Denn in den Staaten wurde der Martin Luther King Day gefeiert, die Wall Street hatte somit geschlossen. Thema in den kommenden Handelstagen dürfte aber unter anderem die Berichtssaison in den USA sein. Heute zum Beispiel legen laut Medienberichten einige Unternehmen aus dem Finanzsektor ihre Zahlen vor – unter anderem die Bank of America.

Blick in die USA