> MÄRKTE & KURSE | Am Montag blieben die US-Börsen wegen des Martin Luther King Days geschlossen. Die US-Berichtsaison setzt sich heute fort. Im Fokus stehen dabei die Quartalszahlen von Goldman Sachs. Das Zahlenwerk der Investmentbank könnte dabei einen wichtigen Finderzeig für den weiteren Verlauf der Berichtssaison liefern. Im Vorquartal hatte die Bank im Herbst einen deutlich Gewinnanstieg ausgewiesen und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die japanische Notenbank bestätigte heute, weiter an ihrer ultralockeren Geldpolitik festzuhalten. Der Grund: Die erwartete Inflationsrate von1,1 % liegt noch immer deutlich unter dem Inflationsziel von 2 %. Auch in Deutschland wird die Preis- und Zinsentwicklung ein wichtiges Thema bleiben. Der Dax arbeitet sich dagegen weiter vergebens an der Marke von 16.000 Punkten ab. Der deutsche Leitindex eröffnete heute den Handel mit einem Minus von 0,59 % bei 15.839 Punkten. Unterdessen beweist der Dax-Konzern Covestro mit einer neuen Initiative strategische Weitsicht.