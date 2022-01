Die Berichtssaison rückt wieder in den Fokus

Anleihen: Unterm Strich kaum Änderungen

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche geschwankt, sich unter dem Strich aber kaum verändert. Belastet wurden die Notierungen der Bundespapiere durch die Erwartung einer spürbaren Straffung der Geldpolitik in den USA sowie die gestiegenen Renditen von US-Anleihen. Dagegen sorgten neue Inflationszahlen aus den USA, die lediglich im Rahmen der Erwartungen angezogen hatten, für Unterstützung. Die Zahlen hätten nicht für zusätzlichen Druck auf die Fed gesorgt, rascher zu handeln. Die Rendite der marktbestimmenden zehnjährigen Bundesanleihe sank im Wochenvergleich leicht von -0,05 auf -0,06 Prozent. Die Umlaufrendite lag am vergangenen Freitag wie zu Ende der Vorwoche bei -0,20 Prozent.

Stärkere Schwankungen bei US-Indizes

Ausblick: Die Berichtssaison kommt ins Laufen

In der aktuellen Woche könnten sich die maßgeblichen Themen an den deutschen Aktienbörsen ändern: Weg von Geldpolitik und Corona hin zu Unternehmenszahlen. In den USA kommt die Berichtssaison in Laufen, dabei geben unter anderem die Großbanken Bank of America, Goldman Sachs und Morgan Stanley Einblick in ihre Bücher. Nachdem die Anleger in der vergangenen Woche auf die Berichte von Citigroup und JPMorgan Chase überwiegend mit Enttäuschung reagiert hatten, dürften sie nun gespannt auf die kommenden Zahlen blicken. Auch aus Europa kommen erste Unternehmensergebnisse, wobei von den großen deutschen Konzernen für die kommenden Tagen noch keine Veröffentlichungen angekündigt sind. Allerdings könnte es vorab erste Eckdaten geben.