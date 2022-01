GR Silver Mining: Starke Bohrergebnisse; Bricht die Aktie jetzt aus?

GR Silver Mining: Aktie vor Ausbruch?

Die Ergebnisse machen deutlich, dass sich die Mineralisierung unter der bestehenden Ressource fortsetzt und sich somit eine Chance auf eine deutliche Erweiterung der Ressource bietet. Zusammen mit der direkt benachbarten historischen Mine Plomosas kommt GR Silver Mining bisher auf eine Ressourcenschätzung mit kumuliert 46,3 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „indicated“ sowie 33 Mio. Unzen Silberäquivalent in der Kategorie „inferred“. In diesem Jahr wird fest mit einem neuen Update gerechnet, da GR Silver beide Projekte weiter exploriert. Und auch die Aktie könnte nun sehr spannend werden. Denn gestern legte sie an der Heimatbörse in Toronto bereits prozentual zweistellig zu. Nun trifft das Papier auf seinen 100-Tage-Durchschnitt und könnte ausbrechen. Gelingt dies, dürfte es aufgrund fehlender weiter Widerstände schnell nordwärts gehen.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V): GRSL

ISIN: CA36258E1025

Aktienkurs: 0,31 CAD | 0,21 Euro

Börsenwert: 59 Mio. CAD

Ausstehende Aktien (voll verwässert): 190.061.564

davon Optionen: 10.083.534 (durchschnittlicher Ausübungspreis: 0,47 CAD)

davon| Warrants: 12.535.875 (durchschnittlicher Ausübungspreis: 0,67 CAD)

Anteilseigner: First Majestic Silver (12,9%), Management & Insider (7,5%), Institutionelle Investoren & Fonds (29,3%)