CentroGold gilt als eines der größten unerschlossenen Goldprojekte in Brasilien. Zu den direkten Nachbarn des Alegre Projekts gehören IAM Gold im Norden und Südosten sowie Kinross im Westen. (siehe Abbildungen 1 und 2). 15 Kilometer nordwestlich liegt das fortgeschrittene Goldprojekt Cachoeira von Goldmining Inc..

Nach erfolgreicher Due Diligence beabsichtigt das kanadische Explorationsunternehmen Brascan Gold Inc. (CSE: BRAS) eine Earn-in-Option für das Alegre-Goldprojekt im Bundesstaat Pará im Nordosten Brasiliens abzuschließen. Brascan will die Annahme der Earn-in-Option mit den 100%igen Eigentümern der Claims, Chapada Brasil Mineração Ltda. bis Ende Januar 2022 bekannt geben. Das Alegre-Projekt liegt entlang der gleichen vulkanischen Großstruktur wie das rund 30 Kilometer nordöstlich gelegene Weltklasseprojekt CentroGold von OZ Minerals.

Wörtlich erklärte Brascan CEO Balbir Johal: „Wir freuen uns darauf, das Optionsabkommen für Alegre Gold in Kürze abzuschließen, was es uns ermöglichen wird, unsere Explorationsarbeiten sofort in Angriff zu nehmen, um das volle Potenzial des Projekts zu erschließen.“



Abbildung 1: Lage des Goldprojekts Alegre im Bundesstaat Pará.



Abbildung 2: Illustre Nachbarschaft. Die Lizenzen von IAM Gold und Kinross grenzen direkt an das Alegre Projekt an. Im Südwesten erkennt man das lang gestreckte CentroGold Projekt von Oz Minerals. Alegre befindet sich in Streichrichtung von CentroGold.

Dem Unternehmen liegen noch weitere Earn-in-Optionen für Goldgrundstücke in Brasilien vor. Das Unternehmen hatte bereits zwischen den Jahren – am 28. Dezember 2021 – bekannt gegeben, dass Brascan die Due-Diligence-Untersuchung des Goldprojekts Alegre Brasiliens abgeschlossen hat (siehe Brascan-Pressemitteilung vom 28. Dezember 2021). Der Besuch vor Ort hat bestätigt, dass es dort mehrere artisanale Goldminen gibt, die von so genannten Garimpeiros betrieben werden bzw. bis vor kurzem betrieben worden sind.

Die Aktivität der Gold-Garimpos belegt das bedeutende Goldpotenzial des Projekts. Brascan ist der Ansicht, dass sich die Saprolit-Goldmineralisierung (verwitterte Zone) wahrscheinlich in das darunter liegende Grundgestein ausdehnt und dass dies ein Schwerpunkt der kommenden Exploration sein wird. Das geplante Explorationsprogramm würde voraussichtlich geophysikalische Untersuchungen (Magnetik und Elektromagnetik), Oberflächenproben umfassen. Gleichzeitig will Brascan die bestmögliche kooperative Vorgehensweise in Zusammenarbeit mit den Garimpeiros ausloten. Brascan geht davon aus, dass die vorgesehene Erkundung starke Bohrziele hervorbringen wird, insbesondere angesichts der nachgewiesenen Goldproduktion der Garimpeiros.



Abbildung 3: Die Hinterlassenschaft von Garimpeiros nach getaner Arbeit auf einem Teil des Alegre Projekts.

Zusätzliche brasilianische Goldziele

Brascan führt gleichzeitig detaillierte Due-Diligence-Prüfungen für zwei weitere Goldprojekte in Brasilien durch. Eines davon befindet sich im Bundesstaat Goias, etwa drei Autostunden von Brasilia entfernt, wo Brascan entlang eines 1,6 km langen mineralisierten Trends großes Potenzial für Gold identifiziert hat. Es könnte sich auch für Großprobenentnahmen im Rahmen einer brasilianischen Versuchsbergbaulizenz eignen, während das "Blue-Sky"-Potenzial erkundet wird. Das andere Projekt befindet sich im Herzen des traditionellen brasilianischen Bergbaureviers im Bundesstaat Minas Gerais. In diesem Gebiet wird seit den Zeiten des portugiesischen Imperiums Gold abgebaut, aber die Explorationsarbeiten deuten darauf hin, dass es noch hochgradige Ziele gibt.

Fazit: Mit dem Namen „Brascan“ knüpft CEO Balbir Johal selbstbewusst an ein Stück brasilianischer Wirtschafts- und Börsengeschichte an. Den Namen Brascan kennt in Brasilien jeder: Die 1899 gegründete Gesellschaft für Straßenbahnen ging 1912 als Brazilian Traction, Light and Power Company Ltd. an die Börse und besteht nach vielen Namensänderungen und Geschäftsausweitungen bzw. -änderungen im Kern bis heute – wenn auch unter dem Namen Brookfield Asset Management. Brascan Gold steht zwar erst in den Startlöchern, hat aber sicher große Ambitionen. Das Alegre Projekt könnte ein erstklassiger Anfang sein. Wir behalten das Unternehmen auf dem Radar.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auch auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Brascan Gold halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Brascan Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.