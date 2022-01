Repsol Q4 Production Rises 5.8% from Q3 (PLX AI) – Repsol Q4 production 561 kboe/d vs 530 kboe/d in Q3.Refining margin indicator in Spain $4.4/bbl in Q4 vs. $3.2/bbl in Q3Repsol to report full earnings on Feb. 17 (PLX AI) – Repsol Q4 production 561 kboe/d vs 530 kboe/d in Q3.

Refining margin indicator in Spain $4.4/bbl in Q4 vs. $3.2/bbl in Q3

Repsol to report full earnings on Feb. 17 Wertpapier

Repsol Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 18.01.2022, 17:45 | | 37 0 | 0 18.01.2022, 17:45 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer