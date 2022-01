Orphazyme Sees Smaller Operating Loss After Cutting Expenses (PLX AI) – Orphazyme updates 2021 financial outlook.Orphazyme 2021 Net revenue range narrowed to DKK 35 – 37 million from DKK 30-40 millionOrphazyme 2021 Operating expenses lowered to DKK 665 – 675 million from DKK 700-720 millionOrphazyme Cash … (PLX AI) – Orphazyme updates 2021 financial outlook.

Orphazyme 2021 Net revenue range narrowed to DKK 35 – 37 million from DKK 30-40 million

Orphazyme 2021 Operating expenses lowered to DKK 665 – 675 million from DKK 700-720 million

Orphazyme Cash position as of December 31, 2021 no less than DKK 100 million

Sees Operating loss DKK 630-640 million vs. DKK 670-700 million previously Wertpapier

