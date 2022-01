Andritz Gets Sludge Treatment Line Order in UK (PLX AI) – Andritz to supply effluent and sludge treatment line to Holmen Iggesund Paperboard Ltd. in Workington, UK.Start-up is scheduled for the first quarter of 2023 (PLX AI) – Andritz to supply effluent and sludge treatment line to Holmen Iggesund Paperboard Ltd. in Workington, UK.

