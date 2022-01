Die gemessenen Gehalte liegen deutlich oberhalb der Durchschnittsgehalte der bestehenden Ressource. Diese beträgt in der Kategorie einer angezeigten Ressource 152,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,32 % Kupfer, 0,009 % Molybdän, 0,09 Gramm pro Tonne Gold und 2,58 g/t Silber sowie in der abgeleiteten Kategorie weitere Mineralressourcen von 139,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,29 % Kupfer, 0,005 % Molybdän, 0,07 g/t Gold und 4,95 g/t Silber. Das Poplar Projekt ist 61.566 Hektar groß und liegt in einer historischen Bergbauregion, 35 km von der Huckleberry Mine und 42 km von der Equity Silver Mine entfernt, wo geringe Schneefälle einen ganzjährigen Betrieb ermöglichen. Das über eine Straße zugängliche Grundstück wird von einer 138-Kva-Hydro-Stromleitung durchschnitten und liegt 88 km von Houston und 400 km vom Tiefseehafen in Prince Rupert entfernt (per Bahn).

Clive Massey, der CEO von Universal Copper, erklärte: „Wir sind sehr erfreut über die jüngsten Bohrerfolge auf Poplar und freuen uns darauf, unsere hochgradigen Kupfer-Gold-Zonen im Jahr 2022 weiter auszubauen. Bohrloch 21-PC-133 ist ein besonders langer Abschnitt, der an der Oberfläche beginnt und sehr robuste Gehalte (480 Meter mit 0,56 % CuEq) aufweist, die denen von hochwertigen Explorations-/Erschließungsprojekten in anderen Teilen Nordamerikas entsprechen. Ähnlich wie bei den jüngsten Entdeckungen von Kodiak (TSXV: KDK) und Hudbay (TSX: TBM) liegen unsere Kupferressourcen in einem Projekt mit bestehendem Strom-, Straßen- und Schienenzugang.“



Abbildung 1: Die Bohrungen auf Poplar

Weitere vier Ergebnisse von Bohrungen aus 2021 stehen noch aus

Die Poplar-Bohrlöcher 2021 wurden alle vertikal gebohrt, um die Kontinuität der Kupfer-Gold-Mineralisierung zu erproben und das Verständnis der Mineralisierungsgeometrie zu verbessern. Gleichzeitig sollten Lücken innerhalb möglicher hochgradiger mineralisierter Volumina geschlossen werden. Das Unternehmen plant, das Bohrkernmaterial aus dem Jahr 2021 für metallurgische Testarbeiten sowie für geologische/ressourcenbezogene Evaluierungen und Tests im Jahr 2022 zu verwenden.



Abbildung 2: Querschnitt mit Kupfergehalten

Universal will die kommenden Bohrkampagnen im Jahr 2022 nutzen, um das mineralisierte Volumen der hochgradigen Kupferdomänen bei Poplar zu vergrößern sowie bekannte mineralisierte Zonen zu erweitern und neue Kupfer-Gold-Zonen auf Brachflächen erproben.

Fazit: Wenn man eine Wunschliste ein gutes Kupferprojekt schreiben wollte, dann müssten folgende Faktoren darin vorkommen: die Größe, die Lage und Infrastruktur, die Kupfergehalte und die gute metallurgische Gewinnbarkeit. An der Größe arbeitet Universal Copper noch, aber die Infrastruktur ist herausragend. Sie würde im Zweifel sogar geringere Gehalte aufwiegen. Allerdings deuten die jüngsten Bohrergebnisse darauf hin, dass Universal Copper beste Chancen hat, seine Lagerstätte zu vergrößern und gleichzeitig die Durchschnittsgehalte der künftigen Ressource zu verbessern.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auch auf Youtube



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Granite Creek Copper halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Granite Creek Copper steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu Granite Creek Copper entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Granite Creek Copper profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.