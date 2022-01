Zahlreiche Banken haben in ihren Immobilienkreditverträgen mangelhafte Angaben zur Kalkulation der Vorfälligkeitsentschädigung (VFE) gemacht, darunter auch die Commerzbank. Die VFE ist fällig, wenn ein Kreditnehmer sein Immobiliendarlehen vorzeitig beenden will – etwa, weil er er die Immobilie verkauft. Mit der VFE lässt sich die Bank für den Zinsausfall durch die vorzeitige Kündigung entschädigen. Ist im Kreditvertrag nicht nachvollziehbar erläutert, wie die VFE berechnet wurde, kann sie rechtlich unwirksam sein.

Immobilienkreditverträge der Commerzbank intransparent

Kreditverträge der Commerzbank enthalten unter Ziffer 7 der besonderen Darlehensbedingungen für die Commerzbank-Baufinanzierung eine mangelhafte Erklärung. Daher hat das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main im Juli 2020 geurteilt, die Angaben zur Berechnung der VFE seien nicht verständlich und damit unzureichend. Ein informierter Verbraucher sei mithilfe der Formulierungen im Kreditvertrag der Commerzbank nicht in der Lage, die Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung nachzuvollziehen.

In den Kreditverträgen der Commerzbank seien insbesondere die Darstellungen in Bezug auf den zweiten Rechenschritt unverständlich, so die Richter. Die Berechnung der anfallenden Kosten bei einem vorzeitigen Ausstieg aus dem Darlehen müsse „klar, prägnant, verständlich und genau“ formuliert werden. Durch die mangelhafte Erklärung könne der Anspruch auf Vorfälligkeitsentschädigung für die Commerzbank ausgeschlossen werden (Az. 17 U 810/19).

Für Commerzbank-Kunden entfällt die VFE

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Nichtzulassungsbeschwerde der Commerzbank zurückgewiesen und sich der Argumentation der Richter am OLG Frankfurt angeschlossen. Die Commerzbank muss dem Kläger die Vorfälligkeitsentschädigung für zwei Darlehen über 21.500 Euro erstatten. Andere Bankkunden, die nach dem 21. März 2016 Immobiliendarlehensverträge abgeschlossen haben, können sich auf diese Urteile berufen, denn die Kreditverträge zahlreicher Banken sind mangelhaft.

Auch bereits gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen müssen an Commerzbank-Kunden zurückgezahlt werden, wenn der Kreditvertrag fehlerhaft war. Wer seinen Kreditvertrag 2018 oder später vorzeitig gekündigt hat, kann die VFE in voller Höhe zurückfordern. Wurde der Kredit vor dem Jahr 2018 gekündigt, gilt die dreijährige Verjährungsfrist allerdings als abgelaufen und die VFE ist nicht erstattungsfähig.

Commerzbank-Kunden sollten ihren Darlehensvertrag prüfen lassen

