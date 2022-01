Fuchs Petrolub Proposes Hilti CEO Loos as New Chairman (PLX AI) – Fuchs Petrolub intends to elect Dr. Christoph Loos, the CEO of Hilti, as Chairman of the Board. Also proposes Markus Steilemann, CEO of Covestro, as new member of the board (PLX AI) – Fuchs Petrolub intends to elect Dr. Christoph Loos, the CEO of Hilti, as Chairman of the Board.

Also proposes Markus Steilemann, CEO of Covestro, as new member of the board Wertpapier

