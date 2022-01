Seit Juli befindet sich die Aktie in einem Aufwärtstrend. Der Kurs kletterte vom Jahrestief (7,57 Euro) auf aktuell 10,13 Euro. Hintergrund sind Erfolge bei der radikalen Sanierung des in eine Schieflage geratenen Konzerns. Die profitable Aufzugssparte wurde für den stattlichen Preis von 17 Milliarden Euro versilbert. Die Stahlsparte, die einstige Herzkammer der Industrie-Ikone, soll im Rahmen eines Spin-offs abgespalten werden. Im Klartext: Aktionäre bekommen das Geschäftsfeld geschenkt. Auch die übrigen Segmente wie Automobilkomponenten, Werkstoffhandel, Großanlagenbau, Kriegsschiffe gehören zum großen Teil der Old Economy an. Doch die Essener haben auch ein absolutes Zukunftsthema im Angebot. ThyssenKrupp baut Anlagen für die Produktion von „grünem“ Wasserstoff. Zwar steckt das Geschäft noch in den Kinderschuhen, doch im Zeitalter der Dekabonisierung werden gigantische Mengen an diesem Energieträger benötigt werden. Grüner Wasserstoff gilt als Treibstoff der Zukunft, kann in Gasnetzen transportiert werden und Strom speichern. Die Herstellung erfolgt durch Elektrolyse und genau hat hier die Tochter Nucera jahrzehntelange Erfahrung. Mit der angestammten Chlorkali-Elektrolyse werden vor allem Chlorgas und Natronlauge für die industrielle Anwendung produziert. Von diesen Anlagen sind weltweit in mehr als 600 Projekten gut 10 Gigawatt Elektrolyse-Leistung installiert. Der Clou: Um Wasserstoff aus grünem Strom zu gewinnen, müssen die Anlagen nur leicht modifiziert werden. Die Essener starten praktisch bei Null, können aber schon ein prall gefülltes Auftragsbuch vorweisen. Der Auftragsbestand liegt bei etwa 900 Millionen. Zuletzt kamen die beiden bislang größten Aufträge der Firmengeschichte herein. Zum einen soll in der künstlichen Megacity Neom in Saudi-Arabien ThyssenKrupp eine Elektrolyseanlage mit einer Leistung von mehr als 2 Gigawatt bauen. Außerdem soll eine 200 Megawatt-Anlage im Hafen von Rotterdam entstehen. Die Story eignet sich bestens für einen Börsengang, der noch in der ersten Jahreshälfte erfolgen soll. Geplantes Emissionsvolumen 500 bis 600 Millionen. Das klingt zunächst einmal nach nicht sehr viel, doch der Markt befindet sich erst in den Startlöchern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gingen ganze 5 Millionen durch die Bücher. Fast könnte man von einem Start up sprechen. ThyssenKrupp will zunächst an der Tochter mehrheitlich beteiligt bleiben. „Wir wollen zum Technologieführer für die Herstellung von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab werden“, zeigt Denis Krude, CEO von ThyssenKrupp Nucera, keine falsche Bescheidenheit. Mit dem Börsengang der Wasserstoffsparte kann ThyssenKrupp punkten. Durch den Umbau kommen verborgene Schätze ans Licht. Sobald vorhanden, geben wir Ihnen weitere Informationen zum Börsengang. Fazit: Geduldige Anleger setzen auf den weiteren Konzernumbau.