Die drei großen südkoreanischen Batteriehersteller LG Chem, Samsung SDI und SK Innovation planen, in den nächsten zehn Jahren 35,3 Milliarden US-Dollar zu investieren. Sie setzen dabei, wie der jüngste viertägige Australienbesuch des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in zeigt auf die gute Zusammenarbeit mit der australischen Rohstoffindustrie. EcoGraf Limited (ASX: EGR; FRA: FMK; OTCQX: ECGFF) bringt sich mit seinen HFfree Batterieanodenmaterialien gezielt in Stellung für den zu erwartenden Anstieg der Nachfrage nach Batteriemineralien – auch aus Südkorea. Die Detailplanung der ersten Fabrik für HFfree Battery Anode Material (BAM) in Westaustralien ist im vollen Gang. Ecograf arbeitet intensiv daran, die Technik zu optimieren und neue Produktlinien für die erweiterte 20.000-Tonnen-Anlage zu integrieren.

Eine Reihe wichtiger Punkte konnten in bereits geklärt werden: Die Anlagenbauer haben die Eignung des Prozessdesigns bestätigt, was die endgültige Auswahl der Geräte ermöglicht. Die von den australischen Behörden geforderten Genehmigungsstudien für Lärm-, Luftemissionen sowie für das Buschfeuer-Management sind fertig und liegen den zuständigen Stellen vor. Parallel wurden wichtige langfristige Ausrüstungsgegenstände aus Übersee geordert und das EcoGraf-Projektteam wurde nochmals erweitert, um wichtige Lieferverträge, Standortdienstleistungen, Versorgungseinrichtungen und Aspekte der Betriebsbereitschaft (Logistik, Reagenzien usw.) zu verwalten.