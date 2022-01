"Der Prozess schreitet wie geplant voran und wir sehen derzeit keinen Grund, unsere zuvor kommunizierte Prognose einer möglichen ersten EMA-Zulassung im ersten Quartal in Frage zu stellen", erklärte Valneva am Mittwoch auf Reuters-Anfrage.

Der Impfstoffsektor leidet in diesen Wochen massiv an den Börsen. Valneva büßte allein in den vergangenen fünf Tagen über 23 Prozent des Aktienkurses ein. Die Papiere gerieten bereits am Dienstag erneut stark unter Druck, nachdem die EMA mögliche Verzögerungen einer Zulassung aufgrund fehlender Daten bekanntgegeben hatte. Am Mittwoch notiert das Papier erneut über 15 Prozent im Minus bei rund 13,20 Euro.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion