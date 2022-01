Schon die bisherigen Bohrungen auf dem Kupferprojekt Elida der kanadischen Element 29 Resources (TSXV ECU / WKN A2QKKG) hatten mächtige Abschnitte mit Kupfervererzung nachgewiesen und dafür gesorgt, dass die Aktie des aussichtsreichen Explorers seit Frühjahr 2020 eine starke Performance hinlegte. Jetzt meldet Element 29 die Ergebnisse der letzten drei Bohrungen aus dem vergangenen Jahr, von denen eine alle bisherigen Resultate weit in den Schatten stellt!

Bohrloch ELID025 nämlich erbrachte über sagenhafte 908,75 Meter 0,55% Kupferäquivalent! Diese setzen sich aus 0,39% Kupfer, 0,035% Molybdän und 2,9 g/t Silber zusammen. Innerhalb dieses außergewöhnlich mächtigen Vererzungsabschnitts findet sich zudem ein Intervall mit einem noch höheren Gehalt von 0,67% Kupferäquivalent über 339,6 Meter, der in einer Tiefe von gerade einmal 38,45 Metern beginnt. Damit bestätigt die Bohrung Kupfervererzung bis in eine Tiefe von 933 Metern – und bleibt in die Tiefe offen, sodass weiteres Potenzial besteht!