Cartier Resources meldet hohe Goldgrade vom Fenton-Projekt!

Der kanadische Gold-Explorer Cartier Resources meldet hochgradige Schlitzproben von seinem Goldprojekt Fenton in Québec. Die Gehalte lagen bei bis zu 69,1 g/t Gold. Auf dem Projekt sollen demnächst Bohrungen beginnen.

Cartier Resources: Hochgradige Proben von Fenton-Projekt

Im vergangenen Jahr hatte Cartier Resources (0,16 CAD | 0,11 Euro; CA1467721082) sämtliche Anteile am Fenton-Goldprojekt in Québec übernommen. Nach Prüfung der historischen Daten führte man ein Schlitzprobenprogramm sowie geophysikalische Analysen durch. Nun liegen die Ergebnisse der Schlitzproben vor. Dabei stiße man auf Erz mit einer hochgradigen Mineralisierung. So lieferte die bekannte Goldstruktur an der Oberfläche nun Proben mit bis zu 69,1 g/t Gold über zwei Meter. Diese Gehalte waren in einem längeren Abschnitt über 8 Meter enthalten, der auf durchschnittlich 27,4 g/t Gold kam. Das Vorkommen weist bisher identifizierte Ausmaße von 325 Meter Länge und 15 bis 25 Meter Breite auf (detaillierte Ergebnisse an dieser Stelle).