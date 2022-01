Kuya Silver veröffentlicht seine allererste Mineralressourcenschätzung für das Silberprojekt Bethania, die sich auf das historische Minengebiet konzentriert, in dem der Großteil der oberflächennahen Kernbohrungen des Unternehmens während des Phase-1-Explorationsprogramms 2021 niedergebracht wurde. Die Ressourcenschätzung umfasst 18 verschiedene Erzgänge, die sich alle innerhalb des ursprünglichen Minengebiets befinden, und beinhaltet Daten, die im Rahmen des 5.000 Meter umfassenden Kernbohrprogramms 2021 gesammelt wurden, sowie zuvor unter Tage gesammelte Gesteinssplitterproben. Dabei rausgekommen sind angedeutete Ressourcen von fast 5,9 Millionen Unzen Silberäquivalent mit einem Durchschnittsgehalt von 451 Gramm Silberäquivalent pro Tonne und vermutete Ressourcen von ca. 8 Millionen Unzen Silberäquivalent mit einem Durchschnittsgehalt von 356 Gramm Silberäquivalent pro Tonne.

Quelle: Kuya Silver

Dabei macht Silber ca. 74 % des Bruttometallwerts in der angedeuteten Ressource und 70 % des Bruttometallwerts in der vermuteten Ressource aus. Ungefähr 63 % der angedeuteten Unzen Silberäquivalent befinden sich oberhalb des historischen Hauptproduktionsstollens (Sohle 4670). Es wurden drei mineralisierte Hauptstrukturen identifiziert, die die 18 in der Mineralressourcenschätzung enthaltenen Erzgänge kontrollieren. Das Ressourcenmodell erstreckt sich bis zu einer maximalen Tiefe von 230 Meter ab der Oberfläche im Erzgang 12 de Mayo, 200 Meter im Erzgang Española und 180 Meter im Erzgang Victoria. Alle drei Gangsysteme scheinen eine ähnlich wichtige Rolle bei der Kontrolle der Silbermineralisierung zu spielen und sind im Streich und in der Tiefe weiterhin offen.

Die durchschnittliche Länge der Kernbohrungen im Bohrprogramm 2021 betrug etwa 140 Meter. Diese PEA ist ein großartiger Start für das stetig wachsende Silberprojekt. Die bisher gesammelten Daten werden Kuya Silver dabei helfen, die Explorationsstrategie sowie das Design für die untertägige Erschließung von Bethania festzulegen. Dieses Verständnis wird bei der weiteren Erkundung dieser Erzgänge in der Tiefe und in nordöstlicher Streichrichtung von enormer Bedeutung sein. In den nächsten Kampagnen wird das Bethania-Erzgangsystem weiter in der Tiefe erkundet, während man zeitgleich die Entwicklungsarbeiten in Vorbereitung auf die geplante zukünftige Produktion hochfahren wird.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1