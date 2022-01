Die Frage, wie viel dabei auf das Konto von kurzfristig agierenden Spekulanten ging oder ob langfristig orientierte Anleger schon wieder die Chance zum Einstieg nutzten, dürfte sich dann beantworten, wenn es dem Index gelingt, die Gewinne in den kommenden Stunden und Tagen zu behaupten oder eben nicht.



Auch der in den vergangenen Tagen unter die Räder gekommene US-Technologieindex Nasdaq konnte sich mit den heutigen Kursgewinnen zu Handelsbeginn zunächst etwas Luft verschaffen. Allerdings bröckeln die Gewinne jetzt schon wieder ab. Zu groß scheint der Verkaufsdruck, nachdem hier die 200-Tage-Linie nicht gehalten hat.



Für technologieaffine Investoren hat das Jahr 2022 sehr ungemütlich begonnen, nachdem die US-Notenbank deutlich gemacht hat, das Tempo bei der Zinswende und bei der Verkleinerung ihrer Bilanz anziehen zu wollen. Der Ausverkauf im Technologiesektor in den vergangenen Tagen könnte damit auch ein unheilvolles Signal für den weiteren Jahresverlauf senden. Viele Tech-Aktien sind bereits um mehr als 15 Prozent gefallen, einige kleinere Titel sogar um bis zu 40 Prozent. Das negative Sentiment gegenüber Technologiewerten erreicht in diesen Tagen teilweise schon extreme Werte.



In einer Umfrage unter Fondsmanagern zeichnet sich ab, dass sich große Geldverwalter in einem Ausmaß aus dem Technologiesektor zurückziehen, wie es zuletzt 2008 auf dem Höhepunkt der globalen Finanzkrise zu beobachten war. Ein Art Kapitulation mit weißer Flagge könnte man vermuten.



Aus technischer Sicht ist in den großen Indizes allerdings noch kein Schaden entstanden, obwohl der Jahresstart sehr ruppig war. Der Aufwärtstrend der vergangenen Jahre ist weiterhin intakt. Damit dürfte die größere Überraschung in den kommenden Wochen in erneut steigenden Technologiewerten liegen als umgekehrt.