United Airlines Q4 Better Than Expected, but Capacity Increases Are Delayed (PLX AI) – United Airlines Q4 revenue USD 8,200 million vs. estimate USD 7,990 million.Q4 net income USD -600 million vs. estimate USD -624 millionUnited Airlines Now expects full year 2022 capacity lower than 2019United Airlines previously planned … (PLX AI) – United Airlines Q4 revenue USD 8,200 million vs. estimate USD 7,990 million.

Q4 net income USD -600 million vs. estimate USD -624 million

United Airlines Now expects full year 2022 capacity lower than 2019

United Airlines previously planned capacity increases are delayed to later in 2022 due to Omicron

United Airlines Expects first quarter 2022 total operating revenue to be down 20% to 25% versus first quarter 2019 Wertpapier

