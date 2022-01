Fazit

Um möglichst von eindeutigen Long-Signalen als Anleger profitieren zu können, sollte erst ein Anstieg des Kakao-Futures mindestens über ein Niveau von 2.755 US-Dollar abgewartet werden. In diesem Szenario ließe sich anschließend Kurspotenzial zunächst an 2.821 und darüber an die übergeordnete Barriere von 2.935 US-Dollar ableiten. Als Anlageinstrument könnte hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF8UUM ausgestattet mit einem Hebel von X zum Einsatz kommen. Die mögliche Gesamtrenditechance beliefe sich in diesem Fall auf 40 Prozent, der Wert des Scheins dürfte im Maximum auf ein Niveau von 5,22 Euro zulegen. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht weggelassen werden, diese kann im Prinzip um 2.520 US-Dollar angesetzt werden, dies entspräche einem potenziellen Ausstiegskurs im Schein von 1,56 Euro.