Sandvik Q4 Earnings Better Than Expected on Strong Orders (PLX AI) – Sandvik Q4 revenue SEK 29,128 million vs. estimate SEK 27,300 million.Q4 orders SEK 30,902 million vs. estimate SEK 28,225 millionQ4 EBIT SEK 5,163 million vs. estimate SEK 5,032 millionQ4 adjusted EBIT SEK 5,106 million vs. estimate SEK … (PLX AI) – Sandvik Q4 revenue SEK 29,128 million vs. estimate SEK 27,300 million.

Q4 orders SEK 30,902 million vs. estimate SEK 28,225 million

Q4 EBIT SEK 5,163 million vs. estimate SEK 5,032 million

Q4 adjusted EBIT SEK 5,106 million vs. estimate SEK 5,100 million Wertpapier

Sandvik Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 20.01.2022, 08:03 | | 24 0 | 0 20.01.2022, 08:03 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer