Der SAP-CEO Christian Klein ist im Begriff den Softwarekonzern erfolgreich neu auszurichten. Anders als sein Vorgänger Bill McDermott, der mit aggressiven Zukäufen für Wachstum gesorgt hat, konzentriert sich Klein verstärkt auf Kundenzufriedenheit und eine strategische Fokussierung auf nachhaltige Wertsteigerung. Der Softwarekonzern will zur "Cloud-Company" werden und muss sich deswegen stark verändern. Und genau dieses Cloud-Geschäft beginnt den Softwareriesen zu beflügeln, wie es erste Veröffentlichungen zum Geschäftsjahr 2021 am 13. Januar 2022 belegen. Das Wachstum im Cloud-Computing macht sich auch im Auftragsbestand bemerkbar. Der "Current Cloud Backlog" stieg um 32 Prozent auf 9,45 Milliarden Euro an, was die internen Ziele von SAP übertraf. Die Auftragsbestände für S 4 Hana Cloud kletterten um 84 Prozent auf 1,71 Milliarden Euro nach oben. Positiv stimmt die Anleger auch die Nachricht, dass SAP 2022 eigene Aktien im Wert von einer Milliarde Euro kaufen will.

.

Zum Chart

.

Der 25-prozentige Kurseinbruch der SAP Aktie Ende Oktober 2020 aufgrund der nach unten korrigierten Wachstumsaussichten liegt auch inhaltlich weit zurück. Der Kursverlauf im Chart präsentiert sich nach einer Aufwärtsphase mit Ursprung Oktober 2020 seit Juli 2021 in einer Seitwärtskonsolidierung zwischen den Marken 113,32 Euro und 129,18 Euro. Seit November 2021 beginnt sich eine Dreiecksformation auszubilden, aus der ein Ausbruch unmittelbar bevor steht. Bei negativen Vorgaben der US-Märkte kann das Pendel kurzfristig durchaus nach unten ausschlagen, die positiven Erwartungen für das Geschäftsjahr 2022 sollten SAP mittelfristig aber beflügeln. Es ist denkbar, dass das prognostizierte Cloud-Umsatzwachstum für das Jahr 2022 in Höhe von 26 Prozent im Laufe des Jahres durchaus übertroffen werden könnte und dadurch unterstützend auf den Kurs wirkt. Das erwartete KGV 2024 von aktuell rund 25 kann unter Berücksichtigung des EPS-Wachstumspotenzials als fair bewertet angesehen werden.