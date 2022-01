Im heutigen Ausblick zeige ich auf, wohin sich unser Heibel-Ticker Portfolio in den kommenden Monaten entwickeln könnte. Erste Schritte für entsprechende Änderungen habe ich bereits eingeschlagen, die Umsetzung wird entsprechend der Marktentwicklung erfolgen.



In meinem Jahresausblick 2022 habe ich geschrieben, dass ich für die erste Jahreshälfte eine Verschnaufpause oder gar eine Korrektur erwarte. Im schlimmsten Fall könnten die Kurse von aktuell um die 16.000 im DAX unter 13.750 Punkte rutschen, schrieb ich. Das ist ziemlich pessimistisch. Ehrlich gesagt habe ich nie zuvor eine so pessimistische Prognose aufgestellt. Hoffen wir, dass ich mich irre.

Doch mit Hoffnung lässt sich kein Geld verdienen, wir müssen uns auf ein solches Szenario vorbereiten. Ich habe unser Portfolio überarbeitet und meine Einschätzungen aktualisiert. Zur Erinnerung: In der vorletzten Spalte unseres Portfolios sehen Sie Buchstaben von A bis D. Diesen Buchstaben können Sie meine aktuelle Meinung zur entsprechenden Position entnehmen.

Werte, die auf A stehen, würde ich zu aktuellen Kursen jederzeit kaufen, wenn es die Portfolioallokation zulässt. Werte auf D würde ich sofort verkaufen.



Mit B gekennzeichnete Werte würde ich erst nach einem Rücksetzer verkaufen. Hier bin ich also noch überzeugt vom Titel und Kursniveau und würde günstigere Kurse zum Nachkaufen nutzen.



Mit C gekennzeichnete Werte würde ich im Falle einer Kurssteigerung verkaufen. Der Titel befindet sich also auf dem aktuellen Kursniveau eher am oberen Ende meiner Erwartung und ich würde ihn verkaufen, wenn er noch zulegt.



Anhand dieser Einstufung können Sie ablesen, ob es sich für Sie lohnt, den Titel in Ihr Portfolio aufzunehmen, oder nicht. Es wäre unsinnig, wenn Sie einen mit C gekennzeichneten Titel kaufen und dann nach kurzer Zeit feststellen, dass ich ihn rauswerfe.



Insbesondere bei BioNTech und Paypal tue ich mich derzeit schwer mit der Entscheidung zwischen B und C: Beide Titel sind aus Sicht der Börsenhausse extrem günstig. Paypal wächst mit 20% im Jahr und hat ein KGV von nur 28. BioNTech wird Ende 2022 fast 43% seines Wertes in bar in der Bilanz liegen haben. Doch beides sind extrem erfolgreiche Unternehmen der jüngsten Vergangenheit, die wirklichen Gewinne werden erst in der Zukunft erwartet und daher notieren sie auf Kurs/Umsatz-Multipeln, die vor dem Hintergrund der Risikoaversion bei steigenden Zinsen von vielen Anlegern nicht toleriert werden.