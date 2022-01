Fifth Third Q4 Net Income Just Below Estimates; EPS in Line (PLX AI) – Fifth Third Q4 net income USD 627 million vs. estimate USD 634 million.Q4 net interest income USD 1,197 millionQ4 EPS USD 0.91 vs. estimate USD 0.9 (PLX AI) – Fifth Third Q4 net income USD 627 million vs. estimate USD 634 million.

Q4 net interest income USD 1,197 million

Q4 EPS USD 0.91 vs. estimate USD 0.9 Wertpapier

