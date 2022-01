M&T Bank Q4 Earnings Beat Consensus (PLX AI) – M&T Bank Q4 EPS USD 3.37 vs. estimate USD 2.91.Q4 net income USD 458 million vs. estimate USD 371 millionCFO says capital position remains very strongCommon Equity Tier 1 ratio increase to 11.4% from 10.0% at the end of 2020CFO says stand … (PLX AI) – M&T Bank Q4 EPS USD 3.37 vs. estimate USD 2.91.

Q4 net income USD 458 million vs. estimate USD 371 million

CFO says capital position remains very strong

Common Equity Tier 1 ratio increase to 11.4% from 10.0% at the end of 2020

CFO says stand ready to complete our acquisition of People's United and to strategically deploy our excess liquidity and capital as we manage through a likely period of rising interest rates and elevated inflation Wertpapier

M&T Bank Corporation Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 20.01.2022, 12:46 | | 18 0 | 0 20.01.2022, 12:46 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer