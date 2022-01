Anleger wollen mehr investieren

Die Mehrheit der Investierenden in Deutschland beabsichtigt in diesem Jahr mehr oder mindestens genauso viel Geld am Kapitalmarkt anzulegen wie bisher. In der aktuellen Online-Befragung des Deutschen Derivate Verbands (DDV) haben rund 37 Prozent der 3.395 Teilnehmenden angegeben, dass sie 2022 mehr Geld investieren wollen, knapp 22 Prozent indes behalten ihre geplanten Investitionen bei und verfolgen auch weiterhin ihre bisherige Anlagephilosophie. Darüber hinaus gaben 17,3 Prozent der Befragten an, dass sie über eine zukünftige Investition nachdenken und die Entscheidung vom weiteren Marktverlauf abhängig machen werden. Lediglich 14,7 Prozent der Teilnehmenden hält sich für ausreichend investiert und konzentriert sich dementsprechend auf andere Anlagemöglichkeiten. Wir stellen die Auswertung des DDV vor.

Und immerhin 9,2 Prozent gaben an, dass sie derzeit nicht über die entsprechenden finanziellen Mittel verfügen um eine Anlage zu tätigen. „Offenbar erkennen immer mehr Menschen die Möglichkeiten, die ihnen die Kapitalmärkte bieten. Auf lange Sicht waren Investitionen an den Märkten erfolgversprechender als viele andere Möglichkeiten der Geldanlage. Allerdings sollten Anlegende über das gesamte Produktangebot informiert sein. Strukturierte Wertpapiere können der Direktanlage dabei häufig überlegen sein“, sagt Lars Brandau, Geschäftsführer des DDV. Die Trendumfrage wird monatlich auf mehreren reichweitenstarken Finanzportalen durchgeführt, sodass es sich bei den Teilnehmenden in aller Regel um gut informierte Selbstentscheider handelt, die ihr Vermögen eigenständig verwalten.