Nach der spektakulären Entdeckung in Bohrloch 21 mit 1,17 g/t Gold über 220,1 Meter hat Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB: SITKF) jetzt die noch ausstehenden fünf Ergebnisse aus der Bohrsaison 2021 veröffentlicht. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 15 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 5.000 Metern niedergebracht. Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse betreffen die Zonen Saddle Ridge und Eiger, die 700 bzw. 2.000 Meter von Bohrloch 21 entfernt liegen. (siehe Abbildung 1). Die Geologen von Sikta vermuten, dass es sich bei dem hochgradigen Intervall mit sichtbarem Gold in DDRCCC-21-019 bei Saddle Ridge von 16 Metern mit 2,18 g/t Gold (!) um die Fortsetzung des hochgradigen Goldkorridors handelt, der vor kurzem in Bohrloch 21 entdeckt wurde.

Derzeit bereitet Sitka ein Winter-Diamantbohrprogramm rund um Bohrloch 21 nahe Saddle West vor. Erste Bohrungen werden voraussichtlich noch in diesem Monat erfolgen.