Die Equity Silver-Mine wurde von 1980 bis 1994 betrieben und dort insgesamt 33,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,4 % Kupfer (Cu), 64,9 g/t Silber (Ag) und 0,46 g/t Gold (Au) abgebaut. Die Bohrungen von Finlay deckten eine Streichlänge von mehr 1.750 Metern ab und testeten drei unterschiedliche mineralisierte Zonen in Streichrichtung (Hope, Superstition und Gaul), die durch Querstrukturen versetzt und abgeschnitten sind. (siehe Abbildung 1) Die Gesamtlänge der neun Bohrungen umfasste 1.968 Meter. Das Ziel der Bohrungen war es, flache Zonen mit einer Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung (Cu-Ag-Au) für den Tagebau zu umreißen. Alle neun Bohrlöcher durchschnitten eine beträchtliche Mineralisierung; die drei Bohrlöcher in der Zone Gaul des Haupttrends durchschnitten eine Cu-Ag-Au-Mineralisi erung in geringer Tiefe und über beträchtliche Mächtigkeiten, was gut mit früheren Bohrungen von Finlay korreliert. Das beste Bohrloch auf Gaul durchteufte 76,57 m mit 0,45 % Kupfer, 14,6 g/t Silber und 0,14 g/t Gold (0,69 % CuEq).

Der Kupfer- und Silberexplorer Finlay Minerals Ltd. ( TSXV: FYL; FRA: FIG ) hat soeben die Ergebnisse aller neun Bohrlöcher vorlegt, die das Unternehmen im vergangenen Jahr auf seinem Grundstück Silver Hope gebohrt hat. Das Projekt liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur ehemaligen „Equity Silver Mine“ von Newmont rund 70 Kilometer südöstlich der Stadt Houston im Zentrum von British Columbia.



Abbildung 1: Finlay hat in Streichrichtung der nördlich gelegenen Newmont Mine „Silver Equity“ gebohrt, um eine vergleichbare Kupfer-Silber-Mineralisierung nahe der Oberfläche zu finden.

Insbesondere die Zone Gaul beherbergt bedeutendes Kupfer mit beträchtlichen Silber- und Goldgehalten, die im Tagebau abgebaut werden könnten. Die Zone Gaul ist entlang des Trends in Richtung Süden, Norden und in der Tiefe weiterhin offen und wurde auf einer Streichenlänge von 400 m und in einer vertikalen Tiefe von 100 m erprobt. Innerhalb der Zonen Superstition und Hope wurden bei den Bohrungen im Jahr 2021 mehrere schmalere mineralisierte Abschnitte durchteuft. Historische Bohrungen zeigen jedoch das Potenzial für dickere mineralisierte Abschnitte in der Tiefe, was darauf hindeutet, dass sich die nördlichen Zonen möglicherweise weiter oben im mineralisierten System gebildet haben als in Gaul. Es besteht weiterhin das Potenzial, die Kontinuität zwischen den Zonen Superstition und Gaul nachzuweisen.

Das beste Loch auf Gaul durchteufte SH21-09 mit einem 76,57 m Intervall (von 80,23 m) mit einem Gehalt von 0,45 % Cu, 14,6 g/t Ag und 0,14 g/t Au (0,68 % Kupferäquivalent (CuEq), einschließlich 32,07 m (von 123,00 m) mit einem Gehalt von 0,86 % Cu, 26,1 g/t Ag und 0,21 g/t Au (1,21 % CuEq). Ebenfalls auf Gaul durchteufte Bohrung SH21-08 133,00 m (ab 32,00 m) mit einem Gehalt von 0,30 % Cu, 7,6 g/t Ag und 0,03 g/t Au (0,41 % CuÄq), einschließlich 57,23 m (ab 107,00 m) mit einem Gehalt von 0,51 % Cu, 13,8 g/t Ag und 0,06 g/t Au (0,71 % CuÄq). Die dritte Bohrung auf Gaul, SH21-07, durchteufte 121,99 m (von 21,10 m) mit einem Gehalt von 0,23 % Cu, 5,1 g/t Ag und 0,03 g/t Au (0,30 % CuEq*), einschließlich 68,40 m (von 21,10 m) mit einem Gehalt von 0,29 % Cu, 6,6 g/t Ag und 0,03 g/t Au (0,37 % CuEq).

Die Bohrungen in der Zone Hope (3 Löcher) durchschnitten mehrere oberflächliche hochgradige Cu-Ag-Au-Abschnitte, einschließlich SH21-01, der 0,70 m (von 90,00 m) mit einem Gehalt von 1,14 % Cu, 626,0 g/t Ag und 0,09 g/t Au (6,51 % CuEq*) durchteufte.

Die Bohrungen in der Zone Superstition (3 Bohrlöcher) durchschnitten mehrere oberflächennahe hochgradige Cu-Ag-Au-Abschnitte, einschließlich SH21-04, das 0,43 m (von 88,17 m) mit einem Gehalt von 0,32 % Cu, 62,8 g/t Ag und 0,21 g/t Au (1,03 % CuEq*) durchteufte.

Weitere Schritte: Finlay will parallele Strukturen Equity East und Allin testen

Bereits in den Jahren 2020 und 2021 wurden die neuen Zonen Equity East und Allin durch Geochemie und Geophysik definiert. Es handelt sich um Finlay mögliche Parallelstrukturen zur Equity Silver Mine von Newmont. Finlay plant diese Zonen einschließlich der Zone Gaul im laufenden Jahr zu bohren.



Abbildung 2: Gesamtübersicht über das Hope Projekt. Alle neun Bohrungen im abgelaufenen Jahr wurden in Verlängerung der Streichrichtung der Equity Silver Mine von Newmont im so genannten Main Trend niedergebracht. In diesem Jahr will Finlay die erst jüngst entdeckten Strukturen Equity East und Allin testen. Sie werden als mögliche Parallelstrukturen der Equity Silver Mine interpretiert.

Fazit: Der Erfolg von Finlay lässt sich besonders einfach messen. Den Maßstab liefert die benachbarte frühere Equity Silver Mine von Newmont, die von 1980 bis 1994 betrieben wurde. Selbst bei damaligen Kupferpreisen hat sich der Tagebau von 33,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,4 % Kupfer (Cu), 64,9 g/t Silber (Ag) und 0,46 g/t Gold (Au) gelohnt. Die jetzt vorgelegten Bohrergebnisse liegen durchaus in dieser Größenordnung, auch wenn die Goldgehalte (noch) nicht ganz mit denen von Newmonts Projekt konkurrieren können. Bei einem Kupferpreis von 4,20 USD ist das auch gar nicht nötig. Jetzt geht es darum, auf Gaul die notwendige Tonnage zu finden. Die Parallelstrukturen Equity East und Allin bieten zusätzliches Potenzial. Auch wenn noch keine Ressource vorliegt, lässt sich sagen: Finlay’s Hope Projekt hat eine echte Chance, einmal eine Mine zu werden. Vor allem auch deshalb, weil die Infrastruktur schon vorhanden ist.

