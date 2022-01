Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf zeigt einen ungebrochenen Aufwärtstrend, seit 2014 konnte das Papier von grob 73,00 US-Dollar auf ein aktuelles Rekordniveau von 509,23 US-Dollar zulegen. Anfang Januar kam es jedoch zu einem nicht unerheblichen Kursrückfall in den Bereich von 455,55 US-Dollar, die letzten Tage waren von einer groben Seitwärtsphase geprägt. Allerdings fehlt aus technischer Sicht noch eine zweite abwärtsgerichtete Korrekturwelle, die durchaus als Anlass für ein kurzfristiges Short-Engagement genutzt werden kann. Größere Trendwendesignale sind noch nicht zu erkennen, eine ähnliche Korrektur wie in 2018 könnte jetzt allerdings bevorstehen.

Zweite Welle im Anmarsch

Sobald die jüngsten Verlaufstiefs bei 455,55 US-Dollar unterschritten werden, dürfte sich die favorisierte zweite Verkaufswelle zunächst in Richtung 436,00 und darunter in den Bereich des EMA 200 bei derzeit 426,43 US-Dollar ausbreiten und könnte für ein Short-Investment auf Sicht von nur wenigen Tagen herhalten. Ein bullisches Szenario kann dagegen erst oberhalb der aktuellen Rekordstände von 509,23 US-Dollar ausgerufen werden, Zugewinne an 539,83 US-Dollar kämen dann rasch ins Spiel.