Aktuell kann noch nicht die Rede von einer nachhaltigen Trendwende sein, obwohl um 1.000 ein potenzieller Doppelboden auf Käufer wartet. Für eine fundierte Aussage an dieser Stelle ist es noch zu früh, hierzu sollte mindestens der Kursbereich aus dem Jahreswechsel durch einen Anstieg überwunden werden, um ein derartiges Szenario zu ermöglichen.

Abwärtstrend intakt

Erst oberhalb von 1.200 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zunächst an die Dezemberhochs bei 1.365 US-Dollar merklich an, aber nur ein Sprung über 1.400 US-Dollar dürfte der Doppelboden mustergültig aktiviert werden und würde weitere Zugewinne an 1.711 und wahrscheinlich noch 1.800 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Geht es dagegen unter 1.000 US-Dollar abwärts, müssten sich Investoren auf Abschläge zunächst in den Bereich von 805,00 US-Dollar einstellen und darunter sogar 632,22 US-Dollar.