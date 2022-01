In der letzten technischen Besprechung zum Währungspaar GBP/USD vom 12. Januar 2022: „GBP/USD: Sterling klar im Aufwind“ wurde ein Hinweis auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch über den seit Sommer letzten Jahres laufenden Abwärtstrend gegeben. Nur wenig später ist das Paar allerdings in den Bereich von 1,3571 US-Dollar zurückgekehrt. Allerdings halten sich die Kursabschläge relativ in Grenzen, ein späterer Ausbruch könnte durchaus noch fruchten.

Keine einfache Aufgabe

Kurzfristig sollten sich Investoren mit dem Gedanken weiterer Abschläge anfreunden, denkbar wären Rücksetzer auf glatt 1,35 US-Dollar. Dieses Niveau könnte allerdings schon als erstes Sprungbrett für einen nachhaltigen Ausbruch dienen, dieser kommt jedoch erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über 1,37 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis zustande. Dann würden die altbekannten Zielmarken bei 1,3834 und rund 1,39 US-Dollar aktiviert werden können. Unterhalb von 1,35 US-Dollar würden dagegen weitere Abschläge auf 1,3375 US-Dollar drohen.