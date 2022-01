Investor AB Adj. NAV per Share SEK 248 as of Dec. 31 (PLX AI) – Investor AB Q4 adjusted net asset value SEK 760,962 million.Q4 adjusted net asset value per share SEK 248 (PLX AI) – Investor AB Q4 adjusted net asset value SEK 760,962 million.

