Nur noch ein Drittel der zuvor prognostizierten Neukundenzahl erwartet der Streaming-Anbieter für das laufende Quartal, die Aktie verliert daraufhin in der Spitze 20 Prozent. Da die Wall Street schon vor der Veröffentlichung dieser Zahlen im Handelsverlauf unter Druck geriet, könnte vor dem Wochenende auch in Frankfurt ein erneuter Test der 200-Tage-Linie bei 15.600 Punkten auf der Tagesordnung stehen.

Zwar steht der Nasdaq 100-Index jetzt aus technischer Sicht in einer potenziellen Wendezone. Dafür muss es ihm aber gelingen, einen Boden auszubilden, wonach es zumindest vorbörslich nicht aussieht. Mit dem Ausverkauf der einstigen Anlegerlieblinge wird die ehemalige Star-Investorin Cathie Wood zum gefallenen Engel. Jede Spekulationsblase braucht offenbar ihre Gallionsfigur. In den späten 1990er Jahren war es Goldman Sachs' Mary Meeker, die für die extremen Kursgewinne (und anschließenden Kursverluste) bei Internetaktien stand. Die Mary Meeker der Neuzeit heißt Cathie Wood.

Die Benzinbestände sind in den USA auf ein Jahreshoch gestiegen, was den Ölpreis allerdings nur kurzfristig unter Druck gebracht hat. Das ganze Benzin, dass die Raffinerien jetzt auf Lager produzieren, wird vermutlich im Sommer gebraucht, wenn Omikron vorbei ist und die Menschen vielleicht ganz neue (Reise-)Freiheiten genießen können. Daher scheint der Aufbau der Lagerbestände den Markt nicht merklich aus dem Tritt bringen zu können. Die Geisel Ölpreis zehrt an den Nerven der Anleger. Die Zahl 100 wird in diesen Tagen fast reflexartig mit dem Ölpreis in Verbindung gebracht und das nicht in positivem Sinne.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

