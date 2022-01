Die Hypothekenzinsen sind auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Die meisten Experten sehen das als Trendwende und rechnen mit einem weiteren Anstieg. Doch im langfristigen Vergleich sind die Zinsen noch niedrig. Mit einer guten Bonität ist ein Zinssatz von einem Prozent möglich. Vieles spricht dafür, jetzt aktiv zu werden. Das ist nicht nur für jene wichtig, die eine Immobilie kaufen oder neu bauen - sondern auch für alle, die über die Umschuldung einer bereits bestehenden Baufinanzierung nachdenken.

Läuft die Zinsbindung noch, so haben Verbraucher zwei Möglichkeiten: Sie können sich die günstigen Konditionen über ein Forward-Darlehen sichern. Dieses wird zu aktuellen Zinsen abgeschlossen (zumeist zuzüglich eines sogenannten Forward-Zuschlags), greift aber erst zum Ende der Zinsbindung des derzeit laufenden Kredits.

Deutlich attraktiver ist eine Umschuldung, wenn es gelingt, den sogenannten Widerrufsjoker zu ziehen. Denn dann kann sofort und ohne Vorfälligkeitsentschädigung in eine neue, günstige Immobilienfinanzierung gewechselt werden.

Jetzt Kreditvertrag kostenlos prüfen lassen!

Voraussetzung dafür ist, dass der bestehende Kreditvertrag Formfehler enthält. Diese sorgen dafür, dass die übliche Widerrufsfrist von 14 Tagen nicht zu laufen beginnt. Der Kunde kann also noch Jahre nach Abschluss den Widerruf erklären und muss somit von seiner Bank mit sofortiger Wirkung aus dem Darlehen entlassen werden. In Frage für ein solches Vorgehen kommen Immobilienkredite, die zwischen Juni 2010 und März 2016 abgeschlossen worden sind. Fehler finden sich in den Verträgen der meisten Banken, beispielsweise Sparkassen, Volksbanken, Sparda-Banken, Deutsche Bank, Commerzbank, ING Diba, DSL und etliche weitere Kreditinstitute.

Ob Ihr Vertrag solche Formfehler enthält, erfahren Sie durch die Prüfung durch einen spezialisierten Rechtsanwalt. Die Interessengemeinschaft Widerruf begleitet Verbraucher bei der Umsetzung des Widerrufsjokers und bietet hier eine kostenlose Prüfung ihres Kreditvertrags an.

Gelingt es, den Widerrufsjoker zu ziehen, dann bringt das in aller Regel einen wirtschaftlichen Vorteil von mehreren tausend Euro – abhängig von der Kredithöhe und der verbleibenden Laufzeit. Kein Wunder, dass sich die Banken gegen den Widerruf wehren. In der Regel ist daher die Unterstützung eines versierten Rechtsanwalts nötig, um den Widerrufsjoker erfolgreich umzusetzen. Die Anwälte der IG Widerruf begleiten Sie daher im Anschluss an die kostenlose Prüfung auch bei der Umsetzung des Widerrufs.