"Stay-at-Home"-Aktien waren nach dem Corona-Crash im März 2020 gefragt wie nie. Essenslieferanten, Online-Shopping, Streaming-Anbieter – Unternehmen, die den Kunden die Welt nach Hause brachten, waren gefragt. Nicht nur im Alltag sondern auch an der Börse.

Netflix plant im laufenden Quartal mit 2,5 Millionen Neu-Abonnenten, und verfehlt damit die Schätzungen der Analysten deutlich. Die Aktie brach nachbörslich um 20 Prozent ein. Für Barrons-Experte Steve Goldstein Grund genug, die Wachstumsstory bei Börsenliebling Netflix zu hinterfragen. "Für Anleger stellt sich nun die Frage, wie ein normalisiertes Netflix bewertet werden sollte. Beim vorbörslichen Kurs vom Freitag wird Netflix mit dem 31-fachen der für 2022 erwarteten Gewinne gehandelt. Das Unternehmen sagt, dass es in diesem Jahr aufgrund von Währungsschwankungen nicht in der Lage sein wird, die Margen zu steigern. Netflix wird immer noch als Wachstumswert bewertet, auch wenn seine besten Zeiten vorbei zu sein scheinen", so Goldstein.