Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DAX zeitweise unter 15.500 Punkten Am Vortag hieß es im Insight: "Der DAX befindet sich aktuell weiterhin lediglich in einer Aufwärtskorrektur aber in einem übergeordneten kurzfristigen Abwärtstrend. Solange der 10er-EMA nicht nachhaltig erobert wird, ist eher mit erneut fallenden …