Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. setzte in den letzten Handelstagen ihre Erholung fort. Aus charttechnischer Sicht wurde kürzlich ein frisches Kaufsignal generiert. Wie belastbar dieses ist, ist allerdings noch offen…

Rückenwind erhielt Newmont Corp. unter anderem von der jüngsten Entwicklung des Goldpreises. Lesen Sie auch unseren Kommentar „Gold - Das könnte was werden, wenn…“ vom 21.01.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 06.01. hieß es unter anderem „[…] Nun gilt es für die Aktie. Im besten Fall kann Newmont einen nachhaltigen Rücksetzer unter die Zone 59 / 60 US-Dollar verhindern, das Ausbruchsniveau somit bestätigen und wieder nach oben abdrehen. In diesem Fall könnte eine Ausdehnung der Bewegung bis in Richtung 62+ US-Dollar oder gar 64 / 65 US-Dollar erfolgen. Das, was in der aktuellen Situation jedoch nicht passieren darf, ist ein deutlicher Rücksetzer unter die 59 US-Dollar. Das wäre ein Zeichen von technischer Schwäche und könnte noch einmal in einem Test der unteren Begrenzung der (ehemaligen) Handelsspanne 55 / 53 US-Dollar münden.“



In der Folgezeit wurde es noch einmal etwas brenzlig für die Aktie. Newmont Corp. setzte deutlich unter die 59 US-Dollar zurück. In dieser Situation wäre auch eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung 55 / 53 US-Dollar möglich gewesen, doch Newmont Corp. gelang es, diesen Schwächeanfall rasch zu kompensieren. Zügig ging es wieder zurück über die Zone 59 / 60 US-Dollar.

Der Ausbruch über die 62+ US-Dollar (Dezember-Hoch) ebnete Newmont Corp. schließlich den Weg in Richtung 64 / 65 US-Dollar. Kurzzeitig ging es für die Aktie bereits darüber. Noch wirkt der Ausbruch aber etwas fragil. Aus bullischer Sicht wäre es daher eminent wichtig, wenn es Newmont gelingen sollte, den Vorstoß zügig in Richtung 67 US-Dollar fortsetzen zu können.

Kurzum. Newmont Corp. hat nun die Gelegenheit, die Aufwärtsbewegung in Richtung 67 US-Dollar fortzusetzen. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 62+ US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die 60 / 59 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Das Unternehmen hat die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für 2021 für den 24.02. angekündigt.