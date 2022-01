The Scotts Miracle-Gro zeigte zuletzt gute Ansätze, das Chartbild wieder stabiler zu gestalten. Die Aktie lief über die 160 US-Dollar und eroberte damit eine wichtige Widerstandszone zurück. Allerdings verlor die Erholung an Schwung. The Scotts Miracle-Gro konnte sich nicht entscheidend von den 160 US-Dollar lösen und so kam es, wie es kommen musste… Gewinnmitnahmen setzten ein. Die Aktie verzeichnete daraufhin einen herben Rückschlag.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu The Scotts Miracle-Gro hieß es am 27.12 unter anderem „[…] Die letzten Handelstage waren dann wiederum von einer kräftigen Erholung geprägt. Diese hat die Aktie noch einmal in Richtung 160 US-Dollar geführt. […] Kurzum. Die Erholung hat eine wichtige Marke erreicht. The Scotts Miracle-Gro muss nun entscheidend nachsetzen, um die Relevanz des Vorstoßes zu erhöhen. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 160 US-Dollar würde der Aktie den Weg in Richtung 180 US-Dollar ebnen. Mit dem markanten November-Hoch wartet in diesem Bereich dann allerdings eine große Herausforderung. Auf der Unterseite bleiben die 140 US-Dollar in Kombination mit dem letzten Zwischentief (133+ US-Dollar) das Maß der Dinge. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage erforderlich werden.“