Techologieaktien in der Krise – was nun?

Was für ein Start in 2022. Liebe Leser, 2021 war für unseren Börsendienst entspannt und wir haben unseren Lesern immer wieder gesagt, dass 2022 komplizierter wird. 2022 wird man einen Börsendienst WIRKLICH brauchen, nachdem 2021 die ganz großen Problem ausgeblieben sind. Denn wenn es abwärts geht, dann ist Rat, Tat und unser “wir nehmen den Leser an die Hand” gefragt. Wir haben unter feingoldresearch.de eine komplett neue Seite für Sie gestaltet auf der Sie all unsere Abo-Dienste finden können und die entsprechenden Nachweise unserer Leistungen und alles erfahren, was Sie wissen müssen.

Bitcoin, Biontech, Netflix, Paypal, Zalando, Moderna, Peloton, Bitcoin, Ethereum oder Nordex sind nur ein paar Beispiele von Aktien, die sich schon halbiert haben. Doch unsere Depots sind stabil, haben fast nichts eingebüßt von ihren Rekordlevels, da wir Absicherungen aufgebaut hatten und Ende 2021 unsere Cash-Quote auf Rekordlevel hoch zogen. Jetzt aber heißt es – neue Chancen ergreifen. Ruhig, sachlich und mit Strategie. Ohne Hektik.